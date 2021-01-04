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Госпиталь для лечения больных COVID-19

В России впервые с ноября выявили 23 351 новый случай заражения COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
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Ранее столица занимала первое место по количеству инфицированных среди всех регионов, однако теперь ее опередил Санкт-Петербург.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. За сутки в России зарегистрировали 23 351 случай заражения COVID-19 - это минимальный показатель с 18 ноября (20 985), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Умерли 482 (504 накануне) человека, выздоровели 21 154 (19 847) пациента. В Москве выявили 3 591 случай — это минимум с 8 октября (3 323)", - говорится в информации.

Ранее столица занимала первое место по количеству инфицированных среди всех регионов, однако теперь ее опередил Санкт-Петербург, где коронавирусом заразились еще 3 657 человек (3 738 днем ранее).

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Напомним, инфекционист Евгений Тимаков рассказал РИА новости, что снижение заболеваемости коронавирусом в России связано с меньшим тестированием во время праздников. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом в России вероятен после праздников, в Москве ситуация с COVID-19 стабилизируется к концу января, в целом по России — к концу февраля.

Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус, Россия, Россия



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