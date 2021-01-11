Лучшие фильмы 2020 года по версии кинокритиков США

В номинации "Лучший сценарий" выиграла Элиза Хиттман с фильмом "Никогда, редко, иногда, всегда". Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Национальное общество кинокритиков США вручило награды за 2020 год - в четырех номинациях победила драма Хлои Чжао "Земля кочевников".

Также картина одержала победу и в категории "Лучший фильм", "Лучшая операторская работа", а Хлои Чжао была признана лучшим режиссером. Более того, исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд — лучшей актрисой.

"Лучшим актером стал Делрой Линдо "Пятеро одной крови". Среди исполнителей второго плана лучшим стал Пол Раджи "Звук металла", а среди исполнительниц — болгарская актриса Мария Бакалова "Борат 2".

В номинации "Лучший сценарий" выиграла Элиза Хиттман с фильмом "Никогда, редко, иногда, всегда".

Лучшим фильмом на иностранном языке стал румынский "Коллектив", а лучшим документальным фильмом — "Время".