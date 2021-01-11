Литва переименовала Грузию

В 2018 году Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативное название для Грузии и ее жителей – Сакартвело и сакартвелы.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) утвердила новое название для Грузии, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Теперь в балтийской республике страна называется Сакартвело.

"В разделе "Официальные названия государств" исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на Sakartvelas (Сакартвело)", — следует из постановления.

Стоит отметить, что в 2018-м в Литве было разрешено устанавливать альтернативные названия страны, несмотря на то, что официальным вариантом считалась "Грузия".

Теперь же название осталось одно.