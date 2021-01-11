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Литва переименовала Грузию

© Sputnik / Давид Хизанишвили
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210111/15763954/Litva-pereimenovala-Gruziyu-.html

В 2018 году Государственная комиссия по литовскому языку утвердила альтернативное название для Грузии и ее жителей – Сакартвело и сакартвелы.

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Государственная комиссия по литовскому языку (VLKK) утвердила новое название для Грузии, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу регулятора. 

Теперь в балтийской республике страна называется Сакартвело. 

"В разделе "Официальные названия государств" исключить название Gruzija (Грузия) и заменить его на Sakartvelas (Сакартвело)", — следует из постановления.

Стоит отметить, что в 2018-м в Литве было разрешено устанавливать альтернативные названия страны, несмотря на то, что официальным вариантом считалась "Грузия". 

Теперь же название осталось одно.

Теги:
название, Грузия, Литва



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