В организме заразившейся россиянки развилось 18 мутаций коронавируса

За исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина.

ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Россиянка со сниженным иммунитетом полгода болела коронавирусом, в результате в ее организме развилось 18 новых мутаций, говорится в препринте с описанием случая, опубликованном российскими учеными на сайте virological.org.

"Изменения вируса обнаружили у 47-летней женщины с лимфомой четвертой стадии. Она заразилась коронавирусом в апреле, регулярно проходила тестирование на COVID-19, и результаты были положительными до 9 сентября", - говорится в сообщении.

За исходный вариант ученые приняли геном коронавируса в образце мазка пациента, от которого, предположительно, заразилась женщина. Сравнив материалы, специалисты заключили, что в ее организме вирус приобрел 18 новых мутаций, в том числе две в гене S-белка, идентичные тем, которые ранее были найдены у датских норок.

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Профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский отметил, что мутации частично совпадают с теми, которые раньше наблюдались при эволюции вируса у других пациентов с подавленным иммунитетом, и с теми, которые возникли в "британском" варианте.

При этом он отметил, что делать выводы о скорости распространения нового "российского" штамма преждевременно, так как описан только один случай.