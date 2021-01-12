Сутенеров и владельцев притонов в Таджикистане лишат родительских прав

В Семейный кодекс республики также будет добавлена глава 201, охватывающая вопросы, связанные с воспитанием детей в приемной семье.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Парламент Таджикистана внес поправки в Семейный кодекс республики, дополнив его новыми пунктами, согласно которым некоторых граждан могут лишить родительских прав. В частности, в статью 69 действующего Кодекса добавлены шестой и седьмой абзацы, расширяющие сферу оснований для осуществления данного установленного порядка.

Таким образом, лица, осужденные за совершение преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности детей до шестнадцати лет, а также граждане, занимающиеся организацией или содержанием притонов и сводничеством, будут лишены родительских прав.

В Семейный кодекс также добавится глава 201, охватывающая вопросы, связанные с воспитанием детей в приемной семье.

К тому же в проект включена статья 202 "Принимающая семья", регулирующая порядок и ответственность при передачи детей с ограниченными возможностями, сирот и беспризорных, оставшихся без родителей в семью.