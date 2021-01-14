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Ученые заявили, что 2021 год будет короче из-за ускорения вращения Земли

© AFP 2018 / HANDOUT
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210114/15781437/Uchenye-zayavili-chto-2021-god-budet-koroche-iz-za-uskoreniya-vrascheniya-Zemli.html

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в ушедшем 2020-м наша планета вращалась быстрее обычного.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Наступивший 2021 год будет короче предыдущего. 

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С таким сенсационным выводом выступили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений. 

По их словам, все дело в ускоренном вращении Земли, которое было зафиксировано еще в 2020-м. 

Так, в прошлом году ученые выявили сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений (с 1960-го). При этом 19 июля побил все рекорды — день был короче на 1,4 миллисекунды.

Новый 2021 год, как предполагают исследователи, будет еще короче, чем 2020-й. 

"По предварительному прогнозу – да (короче. — Sputnik), но лишь при условии сохранения нынешних показателей ускорения вращения Земли", — заявили в институте.

Ранее жители планеты стали свидетелями мощнейшего новогоднего звездопада. 

Поток начал действовать 28 декабря и был активен до 12 января.

Теги:
Космос, Наука, ученые, новый год, планеты, Земля



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