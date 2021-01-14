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Дональду Трампу дважды объявили импичмент — это произошло впервые в истории США

© AFP 2018 / Drew Angerer
В мире
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Тема:
Итоги выборов в США (33)
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Решение об отстранении его от власти было принято после беспорядков, которые вспыхнули, как отмечается, из-за обращений Трампа в соцсетях к своим сторонникам.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Дональду Трампу объявлен второй импичмент.

© AFP 2018 / KENA BETANCUR
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За это проголосовала палата представителей конгресса США, решение еще должен утвердить американский сенат.

Однако спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл заявил, что сенаторы не сделают этого до истечения срока полномочий главы Белого дома, то есть до 20 января.

Пока не понятно, будет ли Трампу вынесен импичмент задним числом, поскольку так конгрессмены еще никогда не поступали.

Между тем это историческая ситуация: ранее в истории США никому из президентов не объявляли дважды импичмент. 

Напомним, что первая попытка отстранить Трампа от власти была предпринята в декабре 2019-го.

Тогда палата представителей (в частности, демократы) попыталась отстранить президента от власти из-за того, что он якобы требовал у украинских властей открыть антикоррупционное расследование в отношении Джо Байдена.

© REUTERS / Stephanie Keith
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Трампа обвинили в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Однако импичмент не удался: в феврале 2020-го сенат оправдал главу государства.

Теперь же Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Если точнее, к беспорядкам в Капитолии, которые вспыхнули, как считается, из-за ряда обращений Трампа в соцсетях. 

Палата представителей опубликовала резолюцию, в которой говорится о том, что действия пока еще главы Белого дома можно классифицировать как "тяжкие преступления и проступки".

Тема:
Итоги выборов в США (33)
Теги:
импичмент, Президент, США, президент США, Дональд Трамп



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