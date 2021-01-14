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Национальный флаг Китая

США вводят визовые ограничения против руководителей китайских госкомпаний

© AP Photo / Andy Wong
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210114/15790984/SShA-vvodyat-vizovye-ogranicheniya-protiv-rukovoditeley-kitayskikh-goskompaniy.html

Члены семей руководителей китайских госкомпаний также попадают под ограничения. Подробности читайте в нашем материалы.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. США вводят визовые ограничения против руководителей китайских госкомпаний и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной Армии Китая в связи с ситуацией в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет РИА Новости.

"Государственный департамент вводит визовые ограничения на лиц из Китайской Народной Республики, включая руководителей государственных предприятий и официальных лиц Коммунистической партии Китая и ВМС Народно-освободительной армии, ответственных или причастных либо к крупномасштабному освоению, строительству или милитаризации спорных форпостов в Южно-Китайском море, либо давлению КНР на предъявляющих свои требования из Юго-Восточной Азии, чтобы ограничить их доступ к шельфовым ресурсам в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Члены семей также попадают под ограничения.

Напомним, Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

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Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.

Теги:
виза, США, США, Китай, Китай



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