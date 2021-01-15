Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома-2"

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Американский актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома-2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него Дональда Трампа.
Один из пользователей Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.
due to popular request I have removed trump from home alone pic.twitter.com/HoTA2csMl4— ᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟᅟ (@maxschramp) January 9, 2021
"Браво!" - прокомментировал Калкин.
Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома-2" на 40-летнего Маколея Калкина.
Также пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.