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Американский миллиардер и телеведущий Дональд Трамп

Маколей Калкин поддержал идею вырезать Трампа из фильма "Один дома-2"

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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В Сети предложили другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. Американский актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в фильмах "Один дома" и "Один дома-2", поддержал предложения отредактировать вторую часть фильма, чтобы убрать из него Дональда Трампа.

Один из пользователей Twitter опубликовал отредактированный отрывок из фильма, в котором в эпизоде в фойе отеля нет Трампа.

"Браво!" - прокомментировал Калкин.

Он также поддержал пользователя, призвавшего создать петицию о замене Трампа в фильме "Один дома-2" на 40-летнего Маколея Калкина.

Также пользователи соцсети предложили и другие варианты: на месте Трампа они видят избранного президента США Джо Байдена и актера Киану Ривза.

Теги:
фильмы, фильм, Кино, Дональд Трамп, Дональд Трамп, США, США



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