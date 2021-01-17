Самолет с Навальным прибыл в аэропорт Шереметьево — а должен был во Внуково

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании "Победа" с Алексеем Навальным на борту несколько минут назад приземлился в московском аэропорту Шереметьево.
Изначально лайнер должен был сесть во Внуково, однако за несколько минут до предполагаемой посадки он изменил свое направление.
Отмечается, что причина, предположительно, — в полосе (во Внуково), которую пришлось закрыть из-за поломки снегоуборочной техники.
Навальный покинул Берлин сегодня днем. На родину вместе с ним вернулась также его супруга Юлия.
Отметим, что сегодня во Внуково к приезду оппозиционера готовились с самого утра: на входе в аэропорт установили жесткий контроль.
Там были выставлены забор и автозаки. Попасть в здание терминала могли лишь те пассажиры, у кого были билеты на рейс.
По всему периметру Внуково были выставлены сотрудники МВД из нескольких подразделений полиции.
- Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный© REUTERS / HANDOUT
- Полицейские в аэропорту Внуково© REUTERS / HANDOUT
- Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный© REUTERS / HANDOUT
- Полицейские в аэропорту Внуково© REUTERS / HANDOUT
- Полицейские в аэропорту Внуково просят выйти за пределы зала всех встречающих© REUTERS / HANDOUT
- Полицейские в аэропорту Внуково просят выйти за пределы зала всех встречающих© REUTERS / HANDOUT
- Автомобиль Росгвардии в аэропорту Внуково в Москве© Sputnik / Алексей Майшев
- Полицейские автобусы в аэропорту Внуково в Москве© Sputnik / Алексей Майшев
Вход в зону прилета международных рейсов был закрыт, встречать прибывших пассажиров можно было только на улице.
В сети между тем активно обсуждают дальнейшее развитие ситуации с Навальным.
Дело в том, что на днях Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявляла о намерении задержать оппозиционера до решения суда.
Напомним, что у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".
Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.
Задержать его планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".
Ранее команда Навального предложила в Facebook сторонникам встретить политика прямо в аэропорту. Однако в столичной прокуратуре заявили о незаконности подобного массового мероприятия.
Руководство Внуково приняло решение не пускать на территорию аэропорта даже журналистов.
Это связано с коронавирусными ограничениями, которые сейчас действуют в столице.