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Самолет с Навальным прибыл в аэропорт Шереметьево — а должен был во Внуково

© REUTERS / STAFF
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210117/15803803/Samolet-s-Navalnym-pribyl-v-aeroport-Sheremetevo--a-dolzhen-byl-vo-Vnukovo.html

13 января Алексей Навальный анонсировал свое возвращение в Россию. Он вылетел сегодня из аэропорта Бранденбург (Берлин) рейсом DP 936.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании "Победа" с Алексеем Навальным на борту несколько минут назад приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Изначально лайнер должен был сесть во Внуково, однако за несколько минут до предполагаемой посадки он изменил свое направление.

Отмечается, что причина, предположительно, — в полосе (во Внуково), которую пришлось закрыть из-за поломки снегоуборочной техники. 

Навальный покинул Берлин сегодня днем. На родину вместе с ним вернулась также его супруга Юлия. 

© REUTERS / MARIA VASILYEVA
Алексей Навальный с женой Юлией на борту самолета

Отметим, что сегодня во Внуково к приезду оппозиционера готовились с самого утра: на входе в аэропорт установили жесткий контроль.

Там были выставлены забор и автозаки. Попасть в здание терминала могли лишь те пассажиры, у кого были билеты на рейс. 

По всему периметру Внуково были выставлены сотрудники МВД из нескольких подразделений полиции.

  • Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный
    © REUTERS / HANDOUT
  • Полицейские в аэропорту Внуково
    © REUTERS / HANDOUT
  • Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный
    © REUTERS / HANDOUT
  • Полицейские в аэропорту Внуково
    © REUTERS / HANDOUT
  • Полицейские в аэропорту Внуково просят выйти за пределы зала всех встречающих
    © REUTERS / HANDOUT
  • Полицейские в аэропорту Внуково просят выйти за пределы зала всех встречающих
    © REUTERS / HANDOUT
  • Автомобиль Росгвардии в аэропорту Внуково в Москве
    © Sputnik / Алексей Майшев
  • Полицейские автобусы в аэропорту Внуково в Москве
    © Sputnik / Алексей Майшев
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© REUTERS / HANDOUT
Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный

Вход в зону прилета международных рейсов был закрыт, встречать прибывших пассажиров можно было только на улице.

© REUTERS / HANDOUT
Барьеры, установленные в зоне прилета международных рейсов

В сети между тем активно обсуждают дальнейшее развитие ситуации с Навальным.

Дело в том, что на днях Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявляла о намерении задержать оппозиционера до решения суда. 

Напомним, что у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.

© AP Photo / Evgeny Feldman
Из эмиграции в тюрьму — кто готовит путь Навальному

Задержать его планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".

Ранее команда Навального предложила в Facebook сторонникам встретить политика прямо в аэропорту. Однако в столичной прокуратуре заявили о незаконности подобного массового мероприятия.

Руководство Внуково приняло решение не пускать на территорию аэропорта даже журналистов. 

Это связано с коронавирусными ограничениями, которые сейчас действуют в столице. 

Теги:
Самолет, Россия, Алексей Навальный



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