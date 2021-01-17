Самолет с Навальным прибыл в аэропорт Шереметьево — а должен был во Внуково

13 января Алексей Навальный анонсировал свое возвращение в Россию. Он вылетел сегодня из аэропорта Бранденбург (Берлин) рейсом DP 936.

ТАШКЕНТ, 17 янв — Sputnik. Самолет авиакомпании "Победа" с Алексеем Навальным на борту несколько минут назад приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Изначально лайнер должен был сесть во Внуково, однако за несколько минут до предполагаемой посадки он изменил свое направление.

Отмечается, что причина, предположительно, — в полосе (во Внуково), которую пришлось закрыть из-за поломки снегоуборочной техники.

Навальный покинул Берлин сегодня днем. На родину вместе с ним вернулась также его супруга Юлия.

© REUTERS / MARIA VASILYEVA Алексей Навальный с женой Юлией на борту самолета

Отметим, что сегодня во Внуково к приезду оппозиционера готовились с самого утра: на входе в аэропорт установили жесткий контроль.

Там были выставлены забор и автозаки. Попасть в здание терминала могли лишь те пассажиры, у кого были билеты на рейс.

По всему периметру Внуково были выставлены сотрудники МВД из нескольких подразделений полиции.

Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный © REUTERS / HANDOUT

Полицейские в аэропорту Внуково © REUTERS / HANDOUT

Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный © REUTERS / HANDOUT

Полицейские в аэропорту Внуково © REUTERS / HANDOUT

Полицейские в аэропорту Внуково просят выйти за пределы зала всех встречающих © REUTERS / HANDOUT

Полицейские в аэропорту Внуково просят выйти за пределы зала всех встречающих © REUTERS / HANDOUT

Автомобиль Росгвардии в аэропорту Внуково в Москве © Sputnik / Алексей Майшев

Полицейские автобусы в аэропорту Внуково в Москве © Sputnik / Алексей Майшев 1 / 8 © REUTERS / HANDOUT Люди собрались у терминала, куда прибывает Навальный

Вход в зону прилета международных рейсов был закрыт, встречать прибывших пассажиров можно было только на улице.

© REUTERS / HANDOUT Барьеры, установленные в зоне прилета международных рейсов

В сети между тем активно обсуждают дальнейшее развитие ситуации с Навальным.

Дело в том, что на днях Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) заявляла о намерении задержать оппозиционера до решения суда.

Напомним, что у Навального есть две условные судимости: по пять лет по делам "Кировлеса" и "Ив Роше".

Первое дело связано с растратой свыше 16 миллионов рублей, второе — с хищением более 30 миллионов рублей.

Задержать его планируют с учетом "фактов злостных нарушений" режима условного заключения и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".

Ранее команда Навального предложила в Facebook сторонникам встретить политика прямо в аэропорту. Однако в столичной прокуратуре заявили о незаконности подобного массового мероприятия.

Руководство Внуково приняло решение не пускать на территорию аэропорта даже журналистов.

Это связано с коронавирусными ограничениями, которые сейчас действуют в столице.