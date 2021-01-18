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Пушков: в день инаугурации Байдена в США хлынет мощный поток маргиналов

© AFP 2018 / OLIVIER DOULIERY
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Ранее Трамп, выступая в Техасе на участке стены, ранее заявил, что открытие мексиканской границы и снос построенной на границе стены станет большой ошибкой.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Уже послезавтра, 20 января, состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена.

© AFP 2018 / Angela Weiss
И все же Байден. Что помешало Трампу взять реванш

Ранее политик заявлял, что первым делом новая администрация займется отменой ограничений в отношении мигрантов на границе с Мексикой.

Как считают эксперты, в обещании Байдена прослеживается желание противопоставить себя Трампу, который и ввел эти ограничения.

Однако, как считает российский сенатор Алексей Пушков, намерения демократов открыть южную границу страны могут иметь катастрофические последствия для США. 

"В день инаугурации нового президента, они (мигранты) мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

В перспективе это грозит тем, что пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится и последние окажутся в меньшинстве.

Это, по мнению Пушкова, может произойти в ближайшие 20 лет после смягчения контроля на южной границе Штатов. 

Ранее Трамп заявил, что подобная политика нанесет только вред стране. В качестве доказательства он привел статистику по тем участкам границы, где ограждения уже возвели. 

Там, по словам пока еще главы Белого дома, незаконный переход границы упал на 80-90%.

Теги:
США, президент США, Президент, инаугурация, Джо Байден, Алексей Пушков



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