Пушков: в день инаугурации Байдена в США хлынет мощный поток маргиналов

Ранее Трамп, выступая в Техасе на участке стены, ранее заявил, что открытие мексиканской границы и снос построенной на границе стены станет большой ошибкой.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Уже послезавтра, 20 января, состоится инаугурация нового президента США Джо Байдена.

Ранее политик заявлял, что первым делом новая администрация займется отменой ограничений в отношении мигрантов на границе с Мексикой.

Как считают эксперты, в обещании Байдена прослеживается желание противопоставить себя Трампу, который и ввел эти ограничения.

Однако, как считает российский сенатор Алексей Пушков, намерения демократов открыть южную границу страны могут иметь катастрофические последствия для США.

"В день инаугурации нового президента, они (мигранты) мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов", — написал Пушков в своем Telegram-канале.

В перспективе это грозит тем, что пропорция между численностью мигрантов и белым населением кардинально изменится и последние окажутся в меньшинстве.

Это, по мнению Пушкова, может произойти в ближайшие 20 лет после смягчения контроля на южной границе Штатов.

Ранее Трамп заявил, что подобная политика нанесет только вред стране. В качестве доказательства он привел статистику по тем участкам границы, где ограждения уже возвели.

Там, по словам пока еще главы Белого дома, незаконный переход границы упал на 80-90%.