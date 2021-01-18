Как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными - ответ ВОЗ

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - говорится в информации.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода.

Что является наиболее вероятным источником COVID-19 - ответ ВОЗ >>

Напомним, ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятный источник коронвируса. По их мнению, места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19.