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Как долго заболевшие COVID-19 остаются заразными - ответ ВОЗ

© Sputnik / Константин Михальчевский
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ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. Большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны", - говорится в информации.

ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими людьми, эта позиция основана на продолжительности инкубационного периода.

Что является наиболее вероятным источником COVID-19 - ответ ВОЗ >>

Напомним, ранее в ВОЗ назвали наиболее вероятный источник коронвируса. По их мнению, места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, ВОЗ



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