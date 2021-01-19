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Пригожин предложил отправить на "Евровидение" Моргенштерна

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210119/15818617/Prigozhin-predlozhil-otpravit-na-Evrovidenie-Morgenshterna.html

По его словам, лучше отправить на конкурс Моргенштерна, ведь он бы там "прикололся и обматюкал" всех.

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин предложил отправить рэпера Моргенштерна на "Евровидение", пишут местные СМИ.

Он был шокирован новостью о том, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе в 2021 году.

"У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Да и насрать. Теперь пусть кто-то новый отправится", — заявил артист.

По его словам, лучше отправить на конкурс Моргенштерна.

"Отвечаю, он "порвал" бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место", - заключил Пригожин.

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Напомним, в начале декабря Моргенштерн вручил Mercedes победителю розыгрыша, которым стал парень из Бухары. На место вручения собрался весь город: там были замечены и дети, и подростки, и взрослые женщины в шубах, полицейские, друзья и команда самого рэпера.

Теги:
Культура, шоу-бизнес, артист, музыканты, музыкант, Евровидение, евровидение, Россия, Россия



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