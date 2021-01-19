Британские ученые обозначили три основных "глазных" симптома коронавируса

Эксперты проанализировали дневники самочувствия 83 ковид-положительных пациентов. У всех добровольцев "глазная" симптоматика проявилась после кашля, потери обоняния и лихорадки.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Специалисты из Университета Англия Раскин опубликовали в British Medical Journal исследование, согласно которому некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на заражение коронавирусом.

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Эксперты проанализировали дневники самочувствия 83 ковид-положительных пациентов. Выяснилось, что 18% респондентов после заражения жаловались на светобоязнь, 17% — на боль в глазах, 16% — на зуд в области глаз.

Уточняется, что у всех добровольцев "глазные" симптомы появлялись после основных - кашля, потери обоняния и лихорадки, и продолжались менее двух недель.

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Ученые также отмечают, что наличие указанной симптоматики не обязательно свидетельствует о заражении COVID-19, однако служит поводом обратиться к врачу.