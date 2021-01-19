США ввели новые санкции против "Северного потока-2"

Ограничительные меры введены в отношении базирующейся в России компании "Рустанкер" и судна "Максим Горький".

ТАШКЕНТ, 19 янв - Sputnik. США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", участвующего в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющей им компании "КВТ-Рус", пишет РИА Новости.

В смешанные списки американского Минфина, связанные с мерами против России, Йемена, Венесуэлы, также попали:

- шесть судов, в том числе нефтяные танкеры "Максим Горький" и "Сиерра", ходящие под российским флагом;

- зарегистрированное в Краснодарском крае ООО "Рустанкер";

- четырнадцать компаний из Италии, Швейцарии, США, Венесуэлы, Мальты, Великобритании.

- три физических лица: граждане Швейцарии, Италии и Венесуэлы.

Напомним, ранее стало известно, что от участия в проекте отказалась еще одна компания. Речь идет о немецкой Bilfinger SE, причиной такого решения назвали опасения из-за американских санкций. В ноябре прошлого года норвежская компания-сертификатор Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) отказалась от проекта, ранее из него вышла датская инжиниринговая компания Ramboll.