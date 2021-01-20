Чувство единства: розовые качели на границе США и Мексики признали "Дизайном года"

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Инсталляцию "Стена-балансир" на границе США и Мексики признали "Дизайном года", сообщает Dezeen.
Такой проект придумала архитектурная студия Rael San Fratello. Розовые качели установили в 2019 году на границе городов Сьюдад-Хуарес в Мексике и Эль-Пасо в США.
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Однако проект не получил официального разрешения и инсталляция просуществовала всего около 40 минут.
Цель создания перформанса состояла в том, чтобы показать чувство единства, несмотря на возведенные стены, а также как люди могут преодолеть силы, которые стремятся их разделить.
Сейчас качели уже не работают.