Чувство единства: розовые качели на границе США и Мексики признали "Дизайном года"

Цель создания перформанса состояла в том, чтобы показать чувство единства, несмотря на возведенные стены.

ТАШКЕНТ, 20 янв - Sputnik. Инсталляцию "Стена-балансир" на границе США и Мексики признали "Дизайном года", сообщает Dezeen.

Такой проект придумала архитектурная студия Rael San Fratello. Розовые качели установили в 2019 году на границе городов Сьюдад-Хуарес в Мексике и Эль-Пасо в США.

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Однако проект не получил официального разрешения и инсталляция просуществовала всего около 40 минут.

Цель создания перформанса состояла в том, чтобы показать чувство единства, несмотря на возведенные стены, а также как люди могут преодолеть силы, которые стремятся их разделить.

Сейчас качели уже не работают.