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Насвай

В Кузбассе 12 узбекистанцев пытались пронести 14 кг насвая — они задержаны

© CC BY-SA 4.0 / Mirzoulug'bek / Насвай
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Гражданам Узбекистана грозит административная ответственность по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сотрудники Кузбасского таможенного поста пресекли попытку контрабандного ввоза 14 килограммов насвая гражданами Узбекистана, прилетевшими международным авиарейсом из республики. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Отмечается, что незадекларированное некурительное табачное изделие было обнаружено у двенадцати пассажиров. В ходе допроса правонарушители пояснили, что привезли насвай для личного пользования, так как на территории России установлен запрет на его продажу.

Замначальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов уточнил, что в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, ввоз свыше 250 граммов табака одним совершеннолетним человеком не считается товаром личного пользования.

Изделие насвай
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Насвай под запретом — страны Таможенного союза запретили ввоз изделия

Теперь узбекистанцам грозит административная ответственность по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

Согласно Федеральному закону №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" реализация насвая на территории России запрещена с 2013-го. В начале года в Узбекистане также предложили запретить некурительное табачное изделие, традиционное для стран Центральной Азии.

Теги:
Кемерово, Узбекистан, административное правонарушение, правонарушение, насвай



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