В Кузбассе 12 узбекистанцев пытались пронести 14 кг насвая — они задержаны

Гражданам Узбекистана грозит административная ответственность по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сотрудники Кузбасского таможенного поста пресекли попытку контрабандного ввоза 14 килограммов насвая гражданами Узбекистана, прилетевшими международным авиарейсом из республики. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Отмечается, что незадекларированное некурительное табачное изделие было обнаружено у двенадцати пассажиров. В ходе допроса правонарушители пояснили, что привезли насвай для личного пользования, так как на территории России установлен запрет на его продажу.

Замначальника Кузбасского таможенного поста Вячеслав Власов уточнил, что в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, ввоз свыше 250 граммов табака одним совершеннолетним человеком не считается товаром личного пользования.

Теперь узбекистанцам грозит административная ответственность по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров.

Согласно Федеральному закону №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" реализация насвая на территории России запрещена с 2013-го. В начале года в Узбекистане также предложили запретить некурительное табачное изделие, традиционное для стран Центральной Азии.