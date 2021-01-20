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ЛГБТ-Америка: в команде президента может появиться трансгендер

© Sputnik / Дмитрий Паршин
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Рейчел Левин изменила пол в 2011 году. В свое время она окончила Гарвард-колледж и сейчас возглавляет департамент здравоохранения штата Пенсильвания.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сорок шестой президент США Джо Байден выдвинул на пост помощника главы Минздрава Рейчел Левин, пишет The Washington Post.

Если ее кандидатура будет утверждена в сенате, то она станет первым трансгендером в истории администрации Штатов. 

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности", — заявил Байден.

Сейчас Левин является главой департамента здравоохранения штата Пенсильвания и руководила там борьбой с пандемией COVID-19. 

Если она все-таки получит новую должность, то в ее компетенцию будут входить всю ключевые подразделения и программы Минздрава страны.

Теги:
президент США, Президент, трансгендер, Джо Байден, лгбт, США



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