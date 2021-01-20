ЛГБТ-Америка: в команде президента может появиться трансгендер

Рейчел Левин изменила пол в 2011 году. В свое время она окончила Гарвард-колледж и сейчас возглавляет департамент здравоохранения штата Пенсильвания.

ТАШКЕНТ, 20 янв — Sputnik. Сорок шестой президент США Джо Байден выдвинул на пост помощника главы Минздрава Рейчел Левин, пишет The Washington Post.

Biden HHS pick Rachel Levine would make history as first openly transgender Senate-confirmed federal official https://t.co/Nuzu7aSGIq pic.twitter.com/XjMKJMfs7T — The Hill (@thehill) January 20, 2021

Если ее кандидатура будет утверждена в сенате, то она станет первым трансгендером в истории администрации Штатов.

"Доктор Рейчел Левин обеспечит устойчивое лидерство и необходимый опыт, в которых мы нуждаемся, чтобы люди пережили эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности", — заявил Байден.

Сейчас Левин является главой департамента здравоохранения штата Пенсильвания и руководила там борьбой с пандемией COVID-19.

Rachel Levine tapped for health post, could be first openly transgender fed official https://t.co/xdBeuqSIrA pic.twitter.com/H4Z49H0ovc — New York Post (@nypost) January 20, 2021

Если она все-таки получит новую должность, то в ее компетенцию будут входить всю ключевые подразделения и программы Минздрава страны.