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Девушка отсудила у кофейни 12 тысяч евро за рисунок глаз на стаканчике

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210121/15834182/Devushka-otsudila-u-kofeyni-12-tysyach-evro-za-risunok-glaz-na-stakanchike.html

Комиссия по трудовым отношениям обнаружила, что Фоули подвергалась преследованиям на расовой почве в соответствии с законом о равном статусе.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Дублине кофейню обязали выплатить штраф в размере 12 тысяч евро за дискриминацию клиентки, сообщает BBC.

"Клиентка из Таиланда по имени Сучавади Фоули получила заказ, где на стаканчике были изображены улыбка и раскосые глаза. Девушка посчитала такой жест оскорбительной насмешкой над ее расой", - говорится в информации.

Судья мистер Бэйнхэм в свою очередь заявил, что вместо имени девушки на ее чашке использовался физический дескриптор - глаза. Также он отметил, что это было не изображение заявительницы, а рисунок одной части тела, который явно связан с расой.

Более того, Комиссия по трудовым отношениям обнаружила, что Фоули подвергалась преследованиям на расовой почве в соответствии с законом о равном статусе.

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Несмотря на то, что в кофейне заявили, что, судя по камерам видеонаблюдения, инцидент был безобидным, а также другим клиентам тоже нарисовали изображения на стаканчиках - они должны выплатить штраф.

Компания Starbucks утверждает, что предприняла шаги, которые смогут предотвратить подобные инциденты.

Теги:
дискриминация, права человека, права, суд, Суд



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