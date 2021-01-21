Девушка отсудила у кофейни 12 тысяч евро за рисунок глаз на стаканчике

Комиссия по трудовым отношениям обнаружила, что Фоули подвергалась преследованиям на расовой почве в соответствии с законом о равном статусе.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Дублине кофейню обязали выплатить штраф в размере 12 тысяч евро за дискриминацию клиентки, сообщает BBC.

"Клиентка из Таиланда по имени Сучавади Фоули получила заказ, где на стаканчике были изображены улыбка и раскосые глаза. Девушка посчитала такой жест оскорбительной насмешкой над ее расой", - говорится в информации.

Судья мистер Бэйнхэм в свою очередь заявил, что вместо имени девушки на ее чашке использовался физический дескриптор - глаза. Также он отметил, что это было не изображение заявительницы, а рисунок одной части тела, который явно связан с расой.

Более того, Комиссия по трудовым отношениям обнаружила, что Фоули подвергалась преследованиям на расовой почве в соответствии с законом о равном статусе.

В Нью-Йорке ввели огромный штраф за слово "нелегал" >>

Несмотря на то, что в кофейне заявили, что, судя по камерам видеонаблюдения, инцидент был безобидным, а также другим клиентам тоже нарисовали изображения на стаканчиках - они должны выплатить штраф.

Компания Starbucks утверждает, что предприняла шаги, которые смогут предотвратить подобные инциденты.