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Двойной теракт в Багдаде: погибли более 20 человек

Двойной теракт в Багдаде: погибло более 20 человек

© AP Photo / Hadi Mizban
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Двадцать один человек погиб, 44 пострадали в результате двойного теракта, осуществленного смертниками в Багдаде.

ТАШКЕНТ, 21 янв - Sputnik. В Багдаде прогремело несколько взрывов - число жертв возросло до 21 человека, пострадали еще 44, сообщил телеканал Al-Arabiya.

"Двадцать один человек погиб, 44 пострадали в результате двойного теракта, осуществленного смертниками в Багдаде", - передает канал.

Напомним, двойной теракт совершен на одном из рынков в районе Эль-Баб эш-Шаркий. Иракские службы безопасности преследовали террористов в момент, когда те привели в действие взрывные устройства.

Президент Ирака Бархам Салех заявил, что власти будут противостоять попыткам террористов раскачать стабильность в стране.

Теги:
Багдад, Террористы, теракт



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