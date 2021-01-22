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Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск

Конкурс на 100 млн долларов: за что готов заплатить Илон Маск

AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Напомним, Илон Маск стал самым богатым человеком 7 января. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск устроил конкурс и пообещал заплатить 100 миллионов долларов создателям наилучшей технологии по улавливанию и хранению углекислого газа, об этом он сообщил в Twitter.

Также он добавил, что раскроет все детали своего предложения на следующей неделе.

Улавливанием называется процесс, включающий отделение углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его долгосрочную изоляцию от атмосферы. Главной целью улавливания углерода является борьба с глобальным потеплением, а также загрязнением окружающей среды.

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Напомним, Илон Маск стал самым богатым человеком 7 января. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в 193 миллиарда долларов.

Теги:
цифровые технологии, IT-технологии, технологии, деньги, Конкурс, Илон Маск



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