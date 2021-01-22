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Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35

"Кусок…", или Что думает глава Пентагона об истребителе F-35

© CC BY 2.0 / Forsvarsdepartementet / Testflyging av første norske F-35
В мире
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210122/15844638/Kusok-ili-Chto-dumaet-glava-Pentagona-ob-istrebitele-F-35.html

Стенограмма пресс-конференции и. о. министра обороны США Кристофера Миллера была размещена на сайте Пентагона.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Истребитель пятого поколения F-35 ВВС США считается на Западе одним из мощнейших оружий в воздухе.

© Sputnik / Андрей Катаев
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НАТО планирует разворачивать эти боевые машины в Европе сотнями, однако в последнее время европейские СМИ стали все чаще публиковать материалы с намеком на то, что американский истребитель далек от идеала и явно проигрывает в борьбе с тем же самым российским Су-57.

Теперь же история зашла еще дальше: о неоднозначных технических характеристиках F-35 ранее заявили в самом Пентагоне.

Так, исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер незадолго до своей отставки назвал этот истребитель "куском…".

Соответствующая стенограмма была опубликована на сайте Пентагона. Иными словами, находится в открытом доступе и прочитать ее может каждый желающий.

Дело было так: Миллер рассказал, как общался с американским летчиком и спросил того, на каком самолете он летает. Тот ответил, что на F-35.

"Я такой: это кусок…. А он… засмеялся, и я сказал: "Нет, серьезно, расскажите мне о нем"", — поделился историей Миллер, добавив, что летчик назвал F-35 "невероятным самолетом".

Между тем в этом же разговоре и. о. главы Пентагона заявил, что этот истребитель действительно мощный. 

"Я думаю, мы создали монстра, но вы это и так знаете", — сказал Миллер.

Ранее агентство Bloomberg выпустило статью, в которой описывались выявленные в ходе испытаний дефекты у F-35.

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И речь шла не об одном изъяне, а сразу о 871, которые подрывают боеготовность военного самолета. 

Так, аналитики написали о проблемах с программным обеспечением и аппаратурой самолета.

Но были выявлены и такие дефекты, которые в принципе способны поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.

Теги:
ВВС США, США, F-35, Истребитель, Пентагон



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