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Пассажир московского метро на станции

В России выявили новый вид телефонного мошенничества

© Sputnik / Илья Питалев
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Sputnik Узбекистан
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Теперь преступники могут позвонить под видом правоохранительных органов и говорить, что в вашем отношении возбуждено уголовное дело по заявлению ЦБ.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. В России набирает обороты новая схема телефонного мошенничества, когда вам могут представиться полицейскими и пугать уголовным делом, сообщает РИА Новости.

"Таким образом злоумышленники пытаются получить у клиентов кредитных организаций персональные данные, данные платежных карт, сведения о совершенных по карте операциях и так далее. Эта информация используется мошенниками для хищения денег со счетов граждан", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России обращает внимание, что не подает заявления в правоохранительные органы в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник.

Также известно, что при возбуждении уголовного дела на почтовый адрес по месту его проживания направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю.

Теги:
банки, банки, мошенничество, мошенник, Россия, Россия



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