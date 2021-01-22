Каннский фестиваль перенесут на июль

Организаторы Каннского кинофестиваля должны сказать, будут ли они проводить его по традиции в мае или отложат до лета, ведь изначально речь шла о конце июня.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Знаменитый Каннский фестиваль может состояться в период между 5 и 25 июля, сообщает Variety.

"Организаторы Каннского кинофестиваля должны сказать, будут ли они проводить его по традиции в мае или отложат до лета, ведь изначально речь шла о конце июня, но эти даты уже заняты фестивалем креативной рекламы "Каннские львы", - говорится в сообщении.

Согласно директору фестиваля Тьерри Фремо, программу хотят продлить на два дня. Пока же Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в Каннах используют в качестве пункта массовой вакцинации от коронавируса.

Напомним, что в прошлом году Каннский фестиваль так и не состоялся — его сначала перенесли, а потом и вовсе отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него осенью прошло специальное мероприятие со смотром короткометражных фильмов.