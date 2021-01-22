23:05 22 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.66
  • EUR12682.88
  • USD10500.81
Поиск

Каннский фестиваль перенесут на июль

© Sputnik / Asatur Yesayants
В мире
Получить короткую ссылку
23 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/12/15627431.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210122/15846425/Kannskiy-festival-perenesut-na-iyul.html

Организаторы Каннского кинофестиваля должны сказать, будут ли они проводить его по традиции в мае или отложат до лета, ведь изначально речь шла о конце июня.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Знаменитый Каннский фестиваль может состояться в период между 5 и 25 июля, сообщает Variety.

"Организаторы Каннского кинофестиваля должны сказать, будут ли они проводить его по традиции в мае или отложат до лета, ведь изначально речь шла о конце июня, но эти даты уже заняты фестивалем креативной рекламы "Каннские львы", - говорится в сообщении.

Согласно директору фестиваля Тьерри Фремо, программу хотят продлить на два дня. Пока же Дворец фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт в Каннах используют в качестве пункта массовой вакцинации от коронавируса.

Напомним, что в прошлом году Каннский фестиваль так и не состоялся — его сначала перенесли, а потом и вовсе отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо него осенью прошло специальное мероприятие со смотром короткометражных фильмов.

 

Теги:
кинопремия, кинорежиссер, киноиндустрия, Кино, искусство, Каннский международный кинофестиваль, Канны



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Варежки Сандерса: снимки с инаугурации Джо Байдена, превратившиеся в мемы
Байден вернул США в ВОЗ. Что еще решил новый президент?
США вернулись в ВОЗ и Парижское соглашение — что еще хочет сделать Байден?
Статистика жизни: сколько граждан родилось в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться