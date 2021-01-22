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Сколько могут не вакцинироваться перенесшие COVID-19 - ответ эпидемиолога

© Sputnik / Алексей Куденко
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Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию минимум до осени.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Перенесшие коронавирус могут не делать прививку минимум до предстоящей осени, заявил в эфире телеканала "Доктор" заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Перенесшие коронавирусную инфекцию на данном этапе могут быть абсолютно спокойны и не записываться на вакцинацию, ну, минимум до осени абсолютно точно", - сказал Горелов.

Напомним, ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что в будущем коронавирус превратится в эндемическое заболевание с низким уровнем угрозы. Однако это при условии эффективной глобальной программы вакцинации жителей планеты. 

Иммунолог: COVID станет таким же сезонным заболеванием, как и ОРВИ >>

А доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов согласен с тем, что COVID-19 со временем превратится в сезонную инфекцию, как ОРВИ или грипп.

Теги:
вакцинация, Вакцина, пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия



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