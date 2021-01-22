Главы правительства стран ЕАЭС примут участие в цифровом форуме

Отмечается, что также планируется участие представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в работе форума.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Главы правительства стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 5 февраля примут участие в пленарной сессии "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" в рамках форума "Almaty Digital Forum 2021", сообщается на сайте комиссии.

"В пленарной сессии цифрового форума "Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность" примут участие главы правительств стран Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей при ЕАЭС, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также планируется участие представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в работе форума.

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Ранее помощница главы ЕЭК Ия Малкина заявляла, что заседание Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС, состоится 5 февраля в очном формате в Алма-Ате.