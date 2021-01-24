Во Франции заговорили о возможном введении карантина в третий раз

Карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель, есть вероятность, что он станет не таким жестким, как предыдущие.

ТАШКЕНТ — 24 янв, Sputnik. Во Франции в ближайшие дни может быть введен третий карантин, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

"Решение должно быть принято в самое ближайшее время", - цитирует издание источник в правительстве страны.

Введение новых карантинных мер связывают со стремительным распространением во Франции двух новых штаммов коронавируса – британского и южноафриканского. По данным издания, президент Франции Эммануэль Макрон выступит с соответствующим заявлением в среду, 27 января.

Вопрос о введении третьего карантина практически решен, осталось уточнить его сроки и сопутствующие меры. Карантин может начаться до конца следующей недели и продлиться не менее трех недель.

Отмечается, что в этот раз могут быть введены более мягкие ограничения, учитывая тот факт, что жителям страны тяжело дается режим карантина. Не исключается, что теперь на ограниченное число часов будет разрешена работа магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости. Как сообщил в интервью Le Journal du Dimanche министр образования Жан-Мишель Бланкер, в случае введения новых мер школы и лицеи продолжат работать.

Власти Франции приняли решение усилить с начала года карантинные меры для того, чтобы предотвратить вспышку заболеваемости вирусом.

Комендантский час теперь будет начинаться не с 20.00, как было ранее, а с 18.00. Карантинные меры будут ужесточены с 2 января в 15 наиболее затронутых коронавирусом департаментах, среди которых Приморские Альпы, Мёрт и Мозель, Сона и Луара, Мозель.