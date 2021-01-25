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Сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России - ответ инфекциониста

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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По словам эксперта, у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. В России снять значительную часть ограничений из-за коронавируса можно будет к началу второго полугодия 2021-го или к началу лета, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

"Сейчас мы наблюдаем иной раз, что человек болеет тяжело, а антитела у него не очень высокие, это связано обычно с лечением. Первый раз мы с таким столкнулись во время наблюдения за больными после свиного гриппа", - сказал он.

По словам Малышева, у тех, кто получает антивирусные препараты, может вырабатываться значительно меньшее количество защитных антител.

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Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, что дает возможность аккуратно снимать ограничения.

Теги:
Карантин, пандемия, коронавирус, Россия, Россия



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