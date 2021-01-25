На сколько сократился мировой ВВП из-за пандемии - данные ООН

ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Мировой валовой продукт в 2020 году из-за последствий пандемии коронавируса сократился примерно на 4,3%, говорится в докладе ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития, пишет РИА Новости.

"Это самое резкое сокращение мирового производства со времен Великой депрессии", - сказано в докладе.

Ожидаемое в 2021 году умеренное восстановление на уровне 4,7% едва ли компенсирует потери 2020 года. В нем отмечается, что в 2009 году во время рецессии мировой объем производства сократился на 1,7%.

Согласно докладу, мировая торговля сократилась примерно на 7,6% в 2020 году на фоне массовых сбоев в глобальных цепочках поставок и туристических потоках.

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"Пандемия явно ударила по развитым экономикам сильнее всего, учитывая строгие меры изоляции, которые многие страны Европы и несколько штатов США ввели на раннем этапе вспышки. Производство в развитых странах, по оценкам, сократилось на 5,6% в 2020 году", - отмечается в документе.

Авторы пишут, что вторая волна пандемии, вызвавшая новые меры изоляции в третьем квартале 2020 года во многих странах Европы, делает быстрое восстановление менее вероятным.

А вот страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Южной Азии испытали самый резкий спад.