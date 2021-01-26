15:05 26 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Жители города Душанбе в защитных масках на улице

Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране

Sputnik / Амир Исаев
В мире
Получить короткую ссылку
105 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210126/15867595/Prezident-Tadzhikistana-zayavil-o-pobede-nad-koronavirusom-v-strane.html

Известно, что в республике уже в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом. Что еще сказал Эмомали Рахмон - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о том, что в стране полностью побежден коронавирус, сообщает РИА Новости.

Известно, что в республике уже в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен, но нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - сказал глава государства.

По его словам, для борьбы с пандемией коронавируса в Таджикистане было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5 400 медработников.

UzAirways возобновила полеты в Таджикистан >>

Напомним, в Узбекистане коронавирус также идет на спад: за минувшие сутки, 25 января 2021 года, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 78 471 (+42).

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 76 912 (+50), показатель выздоровления - 98%.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Таджикистан, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Эмомали Рахмон



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Президент США Франклин Рузвельт в Овальном кабинете, 1933 год.
Как президенты США меняли Овальный кабинет — фотолента
Предсказания Симпсонов: от коронавируса до модного лука Камалы Харрис
COVID, президентство Трампа и Apple Watch: что предсказали "Симпсоны" — видео
Рейтинг постсосоветских стран по ценам на бензин
Залить на "десятку": Узбекистан в рейтинге цен на бензин

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться