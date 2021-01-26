Президент Таджикистана заявил о победе над коронавирусом в стране

Известно, что в республике уже в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом. Что еще сказал Эмомали Рахмон - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил о том, что в стране полностью побежден коронавирус, сообщает РИА Новости.

Известно, что в республике уже в течение 15 дней нет новых случаев инфицирования коронавирусом.

"Коронавируса в Таджикистане сейчас нет, он у нас полностью уничтожен, но нам не стоит расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", - сказал глава государства.

По его словам, для борьбы с пандемией коронавируса в Таджикистане было организовано свыше 7 тысяч новых мест в больницах для пациентов, инфицированных COVID-19, которых обслуживали 5 400 медработников.

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Напомним, в Узбекистане коронавирус также идет на спад: за минувшие сутки, 25 января 2021 года, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 78 471 (+42).

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 76 912 (+50), показатель выздоровления - 98%.