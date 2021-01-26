Байден планирует поместить портрет афроамериканки на 20-долларовую купюру

Портрет чернокожей активистки, таким образом, заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена решила вернуться к идее разместить на банкноте достоинством в 20 долларов Гарриет Табмен, сообщает The New York Times.

Гарриет была невероятно мощной личностью в истории США. Уже в 30 лет ее называли "Моисеем", ведь она самостоятельно спасла более 300 рабов, включая всю свою семью, и вдохновила тысячи на побег. Позже Табмен принимала участие в гражданской войне на стороне Севера и в партизанском рейде, освободившем рабов.

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Когда в 1899 году Гарриет наконец вышла на пенсию, она не остановилась на достигнутом. Табмен продолжала активную работу в сфере прав цветного населения, принимала участие в суфражистском движении за права женщин, содержала две школы для освобожденных рабов и давала прибежище на своей ферме всем нищим.

"Важно, чтобы американские банкноты отражали историю и разнообразие нашей страны", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Портрет чернокожей активистки заменит изображение президента Эндрю Джексона, который сейчас напечатан на купюре.

Напомним, что изначально идею разместить Гарриет Табмен на купюрах лоббировал президент США Барак Обама. Однако с приходом к власти Дональда Трампа решение по этому вопросу откладывалось.