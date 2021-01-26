Третья вакцина от коронавируса поступит в оборот в России

Мишустин считает, что необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники.

ТАШКЕНТ, 26 янв - Sputnik. Уже третья по счету российская вакцина против коронавирусной инфекции поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет РИА Новости.

"Новая вакцина разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова". - добавил Мишустин.

Также, по его словам, необходимо постепенно наращивать производство всех вакцин от коронавируса, чтобы их бесперебойно доставляли в больницы и поликлиники. Ведь уже в феврале Россия начнет более масштабное производство "ЭпиВакКороны".

Напомним, что первые две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" уже применяются. Президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию 18 января.