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В Китае создали проект поиска собак по отпечатку носа

© Sputnik / Владимир Песня
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210127/15874395/V-Kitae-sozdali-proekt-poiska-sobak-po-otpechatku-nosa.html

Каждая собака имеет свой отпечаток носа с уникальным рисунком. Если сравнивать с человеком, то это как отпечаток пальца.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Китае планируют запустить проект по распознаванию собак с помощью отпечатков носа, сообщает China Daily.

В одном из китайских городов под названием Ханчжоу уже тестируют данную технологию с 2020 года.

Для того чтобы занести в такую базу своего пса, владельцу нужно загрузить снимок его носа в специальное приложение. Впоследствии цифровая лицензия может облегчить поиск животного, если оно потеряется. 

Напомним, каждая собака имеет свой отпечаток носа с уникальным рисунком. Если сравнивать с человеком, то это как отпечаток пальца.

Теги:
Китай, Китай, животные, Животные, пес, собаководы, собака, собака, собаки



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