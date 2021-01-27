В Китае создали проект поиска собак по отпечатку носа

Каждая собака имеет свой отпечаток носа с уникальным рисунком. Если сравнивать с человеком, то это как отпечаток пальца.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В Китае планируют запустить проект по распознаванию собак с помощью отпечатков носа, сообщает China Daily.

В одном из китайских городов под названием Ханчжоу уже тестируют данную технологию с 2020 года.

Для того чтобы занести в такую базу своего пса, владельцу нужно загрузить снимок его носа в специальное приложение. Впоследствии цифровая лицензия может облегчить поиск животного, если оно потеряется.

Напомним, каждая собака имеет свой отпечаток носа с уникальным рисунком. Если сравнивать с человеком, то это как отпечаток пальца.