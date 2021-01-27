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Путина обвинили во "вмешательстве" в жизнь ирландских дельфинов

© Sputnik / Михаил Мокрушин
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Утверждается, что некоторые гидроакустические системы, которыми пользовались российские военные, могли повлиять на перемещения дельфинов или даже нанести им вред. Однако в самой Ирландии эту теорию называют безумной.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Ирландский сенатор Нед О’Салливан обвинил президента РФ Путина в исчезновении знаменитого дельфина Фунги.

Дело было так: дельфин Фунги, считавшийся одним из символов города, три месяца назад бесследно исчез.

Власти стали разбираться, куда пропало млекопитающее, ставшее уже визитной карточкой гавани Дингла, расположенной в графстве Керри.

Согласно одной из теорий, во всем виноваты российские военные, которые использовали гидролокаторы, наблюдая за британскими кораблями.

Эти устройства, как отмечают журналисты издания The Irish Post, могут негативно влиять на жизнедеятельность дельфинов: воздействовать на их перемещение или вредить здоровью.

"В этом могли быть замешаны россияне. Возможно, Путин", — приводит издание слова сенатора О’Салливана.

Ирландец также заявил, что "пристально следит за Россией".

Впрочем, не все чиновники разделили его позицию.

© AFP 2018 / GUILLAUME SOUVANT
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Так, член "Зеленой партии" Малколм Нунан не стал отрицать, что подводные шумы способны влиять на китообразных, однако утверждать, что пропажа дельфина — "заслуга" РФ как минимум странно.

Журналисты издания, в свою очередь, также поддержали версию об абсурдности обвинений в адрес россиян и Владимира Путина.

По их словам, идея про "вмешательстве" военных РФ в жизнь местных дельфинов — безумна.

Теги:
Ирландия, Президент, Россия, Владимир Путин, дельфин



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