В России раскрыли ячейку террористов

Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и "разрушения институтов светского общества".

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В России задержали участников запрещенной в стране террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает РИА Новости.

Это произошло в Калужской области. ФСБ совместно с Росгвардией изъяли при обысках пропагандистскую литературу, возбуждено уголовное дело.

"Члены данной группировки с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", — говорится в информации.

Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и "разрушения институтов светского общества", направлена на свержение действующей власти насильственным путем.

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*Террористическая организация, запрещенная в России