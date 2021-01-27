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ФСБ России

В России раскрыли ячейку террористов

© Sputnik / Павел Лисицын
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Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и "разрушения институтов светского общества".

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. В России задержали участников запрещенной в стране террористической организации "Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает РИА Новости.

Это произошло в Калужской области. ФСБ совместно с Росгвардией изъяли при обысках пропагандистскую литературу, возбуждено уголовное дело.

"Члены данной группировки с применением мер конспирации в ходе собраний распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", — говорится в информации.

Доктрина "Хизб yт-Тахрир"* базируется на идее создания "всемирного халифата" и "разрушения институтов светского общества", направлена на свержение действующей власти насильственным путем.

ФСБ РФ предотвратила теракт в Башкортостане >>

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили теракт в Башкортостане: был задержан гражданин РФ 1995 года рождения, планировавший нападение на сотрудников правоохранительных органов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
ФСБ, Калужская область, Россия, Россия, Борьба с терроризмом, Террористы



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