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Пекинский международный автосалон Auto China - электромобиль Nissan Leaf демонстрируется на стенде Nissan

Компания Nissan перейдет на выпуск только электромобилей

© REUTERS / TINGSHU WANG
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210127/15876243/Kompaniya-Nissan-pereydet-na-vypusk-tolko-elektromobiley.html

Компания Nissan Motor поставила цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Сколько автомобилей выпускается уже сейчас - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Будущее уже совсем близко: японская автомобильная корпорация Nissan планирует за 10 лет полностью перейти на выпуск только электромобилей, сообщает РИА Новости.

"Компания Nissan Motor поставила цель добиться углеродной нейтральности к 2050 году. Как часть этих усилий, к началу 2030-х годов каждый новый автомобиль Nissan на ключевых рынках будет заряжаться электричеством", - говорится в информации.

Еще в прошлом году в Nissan предупреждали, что уже в 2023-м около 60% выпускаемых автомобилей будут электрическими.

"Узавтосаноат" обяжут производить только электромобили >>

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что "Узавтосаноат" будет переведена на производство исключительно легковых автомобилей и мототранспортных средств с электродвигателями.

Более того, планируется отменить сбор при покупке автомототранспортных средств с электродвигателем внутри Узбекистана и (или) при их временном ввозе.

В Коканде в прошлом году также началось строительство завода по сборке электромобилей.

Теги:
электромашина, электромобиль, Япония, Япония, автомобилисты, автомобили, автомобиль



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