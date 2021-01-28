Норвегия оказалась под натиском "сталинских" крабов — что говорят ученые?

Речь идет о гигантским восьминогих камчатских крабах, диаметр которых может достигать 2 метра. Весят такие существа около 15 кг.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Испанская газета La Vanguardia опубликовала статью о том, как Норвегия, будучи самой северной страной НАТО, "проморгала явную агрессию с российской территории".

Все дело в камчатских крабах, завезенных советскими учеными с Дальнего Востока.

© Sputnik / Антон Денисов Камчатский краб. Баренцево море. Териберская бухта.

Ракообразных привезли в 1970-х годах в Мурманск и на Кольский полуостров в рамках эксперимента, однако те "отлично прижились в Европе и теперь вторглись в Норвегию", пишут журналисты.

Сейчас крабы активно продвигаются на юг.

"Крабы обогнули Нордкап и спустились вдоль берега до Лофотенских островов, скорость их передвижения — 50 километров в год. По расчетам, за десять лет они доберутся до Бергена", — говорится в статье.

Местные рыбаки также жалуются на то, что крабы рвут своими гигантскими клешнями сети, подъедают рыбу и меняют экосистему ближайших водоемов.

Другие же жители убеждены, что "вторжение" ракообразных только на руку Норвегии. К примеру, еще недавно деревушка Бугёйнес, расположенная в Варенском заливе, находилась в жутчайшем упадке.

Это было увядающее рыбацкое поселение с маленькими домиками, разбросанными по тундре.

Теперь же все изменилось: многие местные жители вылавливают крабов и продают их. К слову, один такой "деликатес" обходится в ресторанах Осло, Токио и Нью-Йорка в 100 евро.

В прошлом году Норвегия экспортировала крабов на сумму 10 миллионов евро. И их стоимость с каждым годом растет.

Ловля и продажа членистоногих приняла колоссальные масштабы, из-за чего журналисты издания сравнили нынешнюю ситуацию с немецкой оккупацией в годы войны.

"Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали немцы. Русские, сражаясь с ними, заходили вглубь спорной территории на сотню километров, пока граница не была определена после окончания войны в 1945 году. Но даже эти давние вторжения не могут сравниться с вторжением десяти миллионов камчатских крабов, "красной армии Сталина", — говорится в материале.