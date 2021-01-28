Зачем Иран пригласил к себе "Талибан"*?

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Во вторник в Тегеран прибыла представительная делегация политического крыла движения "Талибан"* под руководством муллы Барадара, сообщает Sputnik Иран. Визит состоялся по инициативе иранской стороны.
В столице Исламской Республики намечены переговоры с высокопоставленными должностными лицами страны, включая лично министра иностранных дел Джавада Зарифа, а также спецпредставителя Ирана по делам Афганистана Мохаммада Ибрахима Тахерийана, рассказал официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в беседе со Sputnik.
"На днях прошли переговоры нашего спецпредставителя по делам Афганистана с коллегами в РФ и Германии, а также со спецпредставителем в ООН. Поэтому мы хотим во время встречи в Тегеране обсудить все различные спектры и проблемы мирного процесса в Афганистане и пути достижения крепкого мира", - говорит Хатибзаде.
Комментируя возможность пересмотра соглашения администрации Трампа с движением "Талибан"* в Дохе нынешним руководством Белого дома, Хатибзаде заявил, что позиция Ирана по этому вопросу останется неизменной.
По его словам, у США нет другого выбора, кроме как положить конец своей многолетней интервенции и агрессии в регионе, включая Афганистан, выполнить ответственный вывод войск, "чтобы, по крайней мере, облегчить бремя страданий афганского народа".
Хатибзаде напоминает: его страна довольно много инвестировала в мирный процесс в Афганистане и на протяжении многих лет принимает у себя афганских беженцев. Именно поэтому Иран надеется на скорейшее создание условий для обеспечения стабильности и мира в регионе.
Свою роль в урегулировании ситуации в Афганистане играет и Узбекистан. В августе 2019 года в Ташкенте прошли переговоры представителей МИД Узбекистана с талибской делегаций, которую также возглавлял мулла Абдул Гани Барадар. Он тогда заявил, что благодаря Узбекистану афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества. Аналогичная встреча проходила и годом ранее.
В ноябре прошлого года в Ташкенте министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой перспективы двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров.
Кроме того, Узбекистан демонстрирует свою мирную политику по отношению к Афганистану инициируя проекты, связанные со строительством железнодорожного коридора через Термез, Мазари-Шариф, Кабул и вплоть до Пешавара и Карачи. Это откроет возможность выхода к портам Пакистана.
* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация