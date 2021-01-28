Зачем Иран пригласил к себе "Талибан"*?

На встрече с высокопоставленными должностными лицами Ирана будут обсуждены проблемы мирного процесса в Афганистане. Для ИРИ крайне важно обеспечение стабильности в регионе.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Во вторник в Тегеран прибыла представительная делегация политического крыла движения "Талибан"* под руководством муллы Барадара, сообщает Sputnik Иран. Визит состоялся по инициативе иранской стороны.

В столице Исламской Республики намечены переговоры с высокопоставленными должностными лицами страны, включая лично министра иностранных дел Джавада Зарифа, а также спецпредставителя Ирана по делам Афганистана Мохаммада Ибрахима Тахерийана, рассказал официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде в беседе со Sputnik.

"На днях прошли переговоры нашего спецпредставителя по делам Афганистана с коллегами в РФ и Германии, а также со спецпредставителем в ООН. Поэтому мы хотим во время встречи в Тегеране обсудить все различные спектры и проблемы мирного процесса в Афганистане и пути достижения крепкого мира", - говорит Хатибзаде.

Комментируя возможность пересмотра соглашения администрации Трампа с движением "Талибан"* в Дохе нынешним руководством Белого дома, Хатибзаде заявил, что позиция Ирана по этому вопросу останется неизменной.

"Позиция Ирана никогда не основывалась на том, что происходит в Вашингтоне. Мы считаем, что межафганский диалог - это единственное мирное и надежное решение для Афганистана. Поэтому мы убеждены, что Афганистан должен быть сохранен как независимое и суверенное государство, и абсолютно все этнические афганские группы должны иметь возможность сыграть свою роль в построении будущего страны. Это единственный путь к стабильности и миру", - уверен представитель МИД ИРИ.

По его словам, у США нет другого выбора, кроме как положить конец своей многолетней интервенции и агрессии в регионе, включая Афганистан, выполнить ответственный вывод войск, "чтобы, по крайней мере, облегчить бремя страданий афганского народа".

Хатибзаде напоминает: его страна довольно много инвестировала в мирный процесс в Афганистане и на протяжении многих лет принимает у себя афганских беженцев. Именно поэтому Иран надеется на скорейшее создание условий для обеспечения стабильности и мира в регионе.

Свою роль в урегулировании ситуации в Афганистане играет и Узбекистан. В августе 2019 года в Ташкенте прошли переговоры представителей МИД Узбекистана с талибской делегаций, которую также возглавлял мулла Абдул Гани Барадар. Он тогда заявил, что благодаря Узбекистану афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества. Аналогичная встреча проходила и годом ранее.

В сентябре 2020-го Узбекистан принял участие в заседании подкомиссии по политике в рамках состава "Узбекистан-США-Афганистан". Встреча прошла в формате видеоконференции. Узбекская сторона тогда выразила готовность организовать один из последующих раундов переговоров в Самарканде.

В ноябре прошлого года в Ташкенте министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов обсудил с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой перспективы двусторонних отношений и ход межафганских мирных переговоров.

Кроме того, Узбекистан демонстрирует свою мирную политику по отношению к Афганистану инициируя проекты, связанные со строительством железнодорожного коридора через Термез, Мазари-Шариф, Кабул и вплоть до Пешавара и Карачи. Это откроет возможность выхода к портам Пакистана.

* "Талибан" — запрещенная в России и ряде других стран террористическая организация