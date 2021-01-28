Новый руль, кресла для задних пассажиров, дополнительный мотор и даже телевизор. Что нового сделали в Tesla?

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Компания Tesla представила первый редизайн Model S, пишет The Verge.

Из внешних изменений: новые бамперы и колеса, темный декор вместо хрома.

"В интерьере новых машин руль предстал в необычной форме и появились три дисплея, включая один для пассажиров заднего ряда", - говорится в сообщении.

Tesla Tesla обновила Model S - первые фото

Вместо вертикального планшета по центру новой передней панели теперь - 17-дюймовый горизонтальный телевизор с разрешением экрана 2200х1300.

Tesla Tesla обновила Model S - первые фото

Более того, в Model S теперь будут новые электромоторы: пиковая мощность — 1034 л.с. То есть возможно будет проехать 402 метра за 9,23 с, набрав 249 км/ч на выходе. Такую можно будет приобрести за 120 тысяч долларов. Тем не менее возможно купить и двухмоторную за 79 тысяч долларов.

Обновленная Model S поступит в продажу позже в 2021 году.