15:30 28 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.72
  • EUR12798.46
  • USD10518.99
Поиск
Tesla Model 3

Tesla обновила Model S - первые фото

Tesla.com
В мире
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210128/15883783/Tesla-obnovila-Model-S---pervye-foto.html

Новый руль, кресла для задних пассажиров, дополнительный мотор и даже телевизор. Что нового сделали в Tesla?

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Компания Tesla представила первый редизайн Model S, пишет The Verge.

Из внешних изменений: новые бамперы и колеса, темный декор вместо хрома.

"В интерьере новых машин руль предстал в необычной форме и появились три дисплея, включая один для пассажиров заднего ряда", - говорится в сообщении.

Tesla обновила Model S - первые фото
Tesla
Tesla обновила Model S - первые фото

Вместо вертикального планшета по центру новой передней панели теперь - 17-дюймовый горизонтальный телевизор с разрешением экрана 2200х1300. 

Tesla обновила Model S - первые фото
Tesla
Tesla обновила Model S - первые фото

Более того, в Model S теперь будут новые электромоторы: пиковая мощность — 1034 л.с. То есть возможно будет проехать 402 метра за 9,23 с, набрав 249 км/ч на выходе. Такую можно будет приобрести за 120 тысяч долларов. Тем не менее возможно купить и двухмоторную за 79 тысяч долларов.

Обновленная Model S поступит в продажу позже в 2021 году.

Теги:
IT-технологии, технологии, электромобиль, электромашина, США, США, Tesla, Илон Маск



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Назад в будущее: дроны-такси и летающие автомобили - фотолента
Как живет бабушка из Воронежа, выигравшая в лотерею $8 500 000 — видео
Статистика по изъятым таможней предметов за 2020 год
Контрабанда ковидного времени: что больше всего изъяла таможня в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться