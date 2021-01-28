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Facebook откажется от продвижения политического контента

© AFP 2018 / DENIS CHARLET
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210128/15886360/Facebook-otkazhetsya-ot-prodvizheniya-politicheskogo-kontenta.html

Основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру. 

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Facebook больше не будет продвигать контент с политическим содержанием, сообщает The Guardian.

Более того, основатель компании Марк Цукерберг решил вообще сократить количество такого контента в лентах пользователей по всему миру. 

"Люди не хотят, чтобы их опыт от использования платформы был захвачен политикой и борьбой. Мы собираемся еще больше сосредоточиться на том, чтобы стать для людей сближающей силой", - заявил он.

Напомним, Роскомнадзор составил административные протоколы за призыв к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.

В России 10 января в силу вступила ст. 13.41 КоАП РФ, которая подразумевает ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов.

Теги:
мир, мир, политика, Facebook, Facebook, facebook



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