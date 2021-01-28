Объявлен состав жюри на конкурс имени Андрея Стенина

В этот раз в состав интернациональной команды вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы. Большинство из них ранее уже оценивали работу участников.

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Международный конкурс молодых фоторепортеров имени Андрея Стенина назвал состав своего звездного жюри. Большинство из них ранее уже оценивали работу участников.

В 2021 году в состав интернациональной команды вошли представители крупнейших СМИ мира и титулованные фотографы. Среди них:

Андреас Трамп (Германия) - фотодиректор журнала "Штерн" (Stern);

(Германия) - фотодиректор журнала "Штерн" (Stern); Рут Айххорн (Германия) - независимый куратор и фоторедактор, в прошлом - фотодиректор немецкой версии журнала "ГЕО" (GEO);

(Германия) - независимый куратор и фоторедактор, в прошлом - фотодиректор немецкой версии журнала "ГЕО" (GEO); Альберто Прина (Италия) - основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica);

(Италия) - основатель и координатор ежегодного Фестиваля этической фотографии в Лоди (Festival della Fotografia Etica); Йэн Лэндсберг (ЮАР) - фоторедактор старейших изданий Южной Африки "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" (Independent Media);

(ЮАР) - фоторедактор старейших изданий Южной Африки "Кейп Таймс" (Cape Times) и "Кейп Аргус" (Cape Argus) в составе медиагруппы "Индепендент Медиа" (Independent Media); Валерий Мельников (Россия) - двукратный обладатель ведущей фотопремии мира World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости;

(Россия) - двукратный обладатель ведущей фотопремии мира World Press Photo, специальный фотокорреспондент РИА Новости; Юрий Козырев (Россия) - многократный обладатель ведущих международных фотопремий, сооснователь международного агентства фотографии "Нур" (Noor).

© Sputnik / Александр Давашкин Выставка лауреатов конкурса им. Стенина-2018 в штаб-квартире ООН

"Впервые я принимала участие в 2016 году, - говорит Рут Айххорн. - В составе жюри были специалисты из России, Италии, Китая, Америки, Швеции и Германии. Мы с ними увлеченно спорили о работах участников, эстетике и ценности информации. Я рада, что конкурс популярен и сейчас и имеет поклонников и поддержку. Для фотографа важна любая возможность показать свою работу и получить признание. А юные фотожурналисты в особенности нуждаются в практике и возможности оценить свои работы на глобальном уровне".

В этом году соискатели будут бороться за призовые места в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени".

В каждую из номинаций участники смогут подать по одной работе в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия". Прием работ продлится до 28 февраля на сайте stenincontest.ru на русском, английском и китайском языках.

Победители в 2021 году получат 125 тыс., 100 тыс. и 75 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина — Гран-при — получит 700 тыс. рублей.

Не менее важной станет и возможность для молодых фоторепортеров показать свои работы на российских и международных площадках – выставочное турне лауреатов конкурса стало уже его неотъемлемой частью и включает несколько десятков городов в Европе, Азии, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке.

"Если рассматривать профессию фотожурналиста, то ее ключевой момент - это возможность двигаться и оказываться в правильных местах вовремя, - говорит Юрий Козырев. - Люди готовы, например, как Андрей Стенин, идти рисковать и быть там, где горячо. И вдруг из-за пандемии мы оказались в таких жестких рамках, когда нас всех ограничили в передвижении. Мне очень любопытно, как фотографы, тем более молодые ребята, для которых движение – это жизнь, справлялись и решали эту проблему".

© Sputnik / Александр Давашкин Выставка лауреатов конкурса им. Стенина-2018 в штаб-квартире ООН

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

В 2020 году генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура".

Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247.

В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

С 2018 года в число экспозиционных площадок конкурса входит нью-йоркская штаб-квартира главной международной организации по укреплению мира и безопасности всех стран Организации Объединенных Наций (ООН). С 2019-го выставки конкурса проходят также и в Совете Европы в Страсбурге.