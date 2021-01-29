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Народный артист СССР Василий Лановой

Скончался актер Василий Лановой

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Ему было 87 лет. Причиной смерти назван коронавирус.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление мэра Москвы Сергея Собянина.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть... Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", - написал глава российской столицы в своем Instagram.

Причиной смерти стал коронавирус, об этом сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения Бессмертный полк России Василий Лановой
© Sputnik / Александр Натрускин
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В начале месяца артиста вместе с его супругой Ириной Купченко госпитализировали с COVID-19. Накануне его состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию.

Лановой родился 16 января 1934 года, является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель Попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина. За свою карьеру сыграл большое количество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

Теги:
коронавирус, народный артист СССР, смерть, Василий Лановой



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