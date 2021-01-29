Елизавета II ищет в свою команду специалиста по Instagram

Новому специалисту придется работать большую часть времени с Instagram королевы, за что ему будут платить около 27 тысяч фунтов стерлингов в год (почти три миллиона рублей).

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. Елизавета II ищет к себе в команду Букингемского дворца старшего ассистента по коммуникациям в социальных сетях, сообщает Marie Claire.

Новому специалисту придется работать большую часть времени с Instagram королевы, за что ему будут платить около 27 тысяч фунтов стерлингов в год (почти три миллиона рублей).

"Необходимо будет координировать новости, находить инфоповоды и создавать текстовый контент, поддерживать контакты с местными редакторами и владеть передовыми техническими знаниями. Также вы будете работать с аналитикой, оценивая эффективность и вовлеченность, и предлагать идеи для будущего развития", — говорится в описании позиции.

Напомним, ранее стало известно, как британская королева проводит дни на самоизоляции. Оказалось, что Елизавета II занимается лошадьми и устраивает ежедневные конные прогулки.

Она находится в прекрасном расположении духа и берет по максимуму от своего карантинного положения.