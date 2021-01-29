Как выглядит скандальный "путинский дворец" в Геленджике изнутри — репортаж

Нашумевший видеоролик был опубликован на YouTube-канале Алексея Навального 19 января. Он уже собрал 100 миллионов просмотров.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Журналисты Mash опубликовали репортаж из "дворца" в Геленджике, о котором Алексей Навальный выпустил нашумевший фильм.

Напомним, что в материале оппозиционер утверждал, что собственником недвижимости якобы является президент РФ Владимир Путин, однако в Кремле эту информацию опровергли.

Итак, что удалось выяснить о "дворце": он находится на нулевом этапе строительства.

"Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон", — отметили журналисты.

По их словам, перед ними предстали 16 одинаковых помещений, которые тоже можно описать одной фразой — сплошной бетон.

Примечательно вот что: в "расследовании" Навального на месте, где располагалась кальянная, оказалась комнатка, куда строители складывают каски, сменную одежду и обувь.

Отдельного внимания удостоилась "аквадискотека", которая в соцсетях стала уже мемом.

На деле — это не работающий фонтан, ровно как и "комната грязи", которую, опять же, можно охарактеризовать одним словом — бетон.

Что еще видно на кадрах, снятых журналистами Mash: доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают".

"Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец", — говорит один из авторов материала.

По словам строителей, на то, чтобы возвести "дворец" и сдать его, потребуется 5-6 лет.

Однако кто же все-таки владелец этого "поместья", пока остается неизвестным.

Журналисты призвали собственников отозваться.

Реакция Кремля на скандальный ролик

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналистам заявил, что этим "большим" и "хорошо известным" в городе объектом владеет один или несколько предпринимателей, и это "очевидно".

Представитель Кремля также отмечал, что вся эта провокация бессмысленна, поскольку россияне и так прекрасно знают, где находятся все резиденции Путина — в них он проводит встречи на всех уровнях.

Скандальный фильм-"разоблачение" прокомментировал и сам глава государства. Сам ролик Путин не смотрел ввиду занятости, однако изучил материалы, которые для него подготовили помощники.

Российский лидер дал четко понять — ничего из того, что указано в этом фильме в качестве его собственности, ни ему, ни его родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало.

Более того, тема самого фильма не нова, она "муссируется на протяжении более чем десяти лет", напомнил Путин.

По его словам, всю информацию скомпоновали и "решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан".

Еще один момент, на который обратил внимание глава государства: в этом "расследовании" упоминаются люди, которых, как признается президент, он "никогда в глаза не видел".

Путин убежден, что авторы "сенсации" могли бы придумать что-то более интересное.