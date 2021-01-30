Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Движение Black Lives Matter (BLM) рассмотрят в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира 2021 года. Таково было предложение члена норвежского парламента Петтера Эйде, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Америке предлагают выбирать между расизмом и анархией >>

Как сообщается, Эйде выдвинул движение, поскольку призывы BLM к системным изменениям распространились по всему миру. В своей заявке на выдвижение он отметил, что BLM заставило страны за пределами США бороться с расизмом в своих обществах.

"Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы столкнулись в Америке, но также в Европе и Азии, - это своего рода эскалация конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью", - приводит газета его слова.

По мнению парламентария, сторонники BLM добились колоссальных успехов в повышении глобальной осведомленности о расовой несправедливости.

Однако замечания о том, что движение стояло за насилием в городах Америки Эйде категорически отверг.

"Исследования показали, что большинство демонстраций, организованных Black Lives Matter, носили мирный характер", - подчеркнул он.

Массовые беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В Интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили на землю, один из офицеров наступил коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание. Мужчина умер в реанимации.

После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.