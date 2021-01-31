Потенциал отношений РФ и ЕС выброшен на помойку — Песков

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Совершенно необоснованно и необдуманно потенциал отношений России и Европы выброшен на помойку, вызовы диктуют необходимость развития диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
"Совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом. И вот это огромное количество вызовов, которые стоят перед нами, они диктуют необходимость развития этого диалога", - сказал Песков.
Также он добавил, что Москве не нравятся те заявления, которые каждый день она слышит.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также сообщила, что возвращения к прежним отношениям России и ЕС не будет в принципе