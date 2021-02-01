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Госпереворот в Мьянме: военные объявили ЧП в стране

Госпереворот в Мьянме: военные объявили ЧП в стране

© REUTERS / STRINGER
В мире
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Sputnik Узбекистан
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Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В Мьянме случился госпереворот: задержаны президент страны Вин Мьин и лидер правящей партии "Национальная лига за демократию", сообщает РИА Новости.

"Военные Мьянмы объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, в столице страны Нейпьидо недоступны телефонная и интернет-связь, а на улицах Нейпьидо и крупнейшего города Янгон замечены солдаты.

Напомним, в пятницу стало известно о вероятности военного переворота в Мьянме из-за разногласий между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.

Теги:
мир, мир, госпереворот



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