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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев ответил, возможно ли отключение РФ от глобальной сети

© Sputnik / Екатерина Штукина
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https://uz.sputniknews.ru/world/20210201/15908209/Dmitriy-Medvedev-otvetil-vozmozhno-li-otklyuchenie-RF-ot-globalnoy-seti.html

По его словам, на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте Интернета, чтобы он мог управляться автономно.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. Отключение России от глобальной сети потенциально возможно, но план действий на этот случай есть, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, пишет РИА Новости.

"Интернет, как известно, появился в определенное время, и, безусловно, ключевые права на управление – в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном", - сказал Медведев.

По его словам, на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте Интернета, чтобы он мог управляться автономно.

"Мне кажется, что правила пока вполне достаточные, если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны, то у нас есть возможность повлиять на них", - заключил он.

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Также Медведев добавил, что "до такого доводить бы не хотелось".

Напомним, ранее стало известно, что иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, причем касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, отметил собеседник агентства.

Теги:
Роскомнадзор, Интернет, Дмитрий Медведев, Россия, Россия



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