Кто первым привился вакциной "Спутник V" в Казахстане

Одними из первых прививку получили главный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

ТАШКЕНТ, 1 фев - Sputnik. В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает Sputnik Казахстан.

"Одними из первых прививку получили главный санитарный врач Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният", - говорится в сообщении.

На первом этапе смогут вакцинироваться медицинские работники инфекционных больниц, скорой помощи, отделений реанимации, приемных покоев, сотрудники санэпидслужбы.

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Напомним, в Казахстане 1 февраля стартовал первый этап массовой добровольной вакцинации населения от коронавируса.

С 15 февраля для вакцинации начнут использовать препарат "Спутник V", произведенный на Карагандинском заводе. С апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тысяч доз, с ежемесячным увеличением до 500 тысяч доз.