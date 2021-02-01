Франция захотела "вписаться" в производство вакцины из РФ, но есть условие

Ранее "Спутником V" заинтересовалась канцлер Германии Ангела Меркель. Она не стала скрывать, что считает российскую вакцину "хорошей вещью", и также речь шла о совместном производстве препарата.

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Франция рассматривает возможность производить вместе с Россией вакцину "Спутник V", однако есть важное требование — сперва необходимо получить одобрение Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA).

Об этом РИА Новости сообщил посол страны в РФ Пьер Леви.

"Для меня (относительно вакцинации. — Прим. ред.) или для совместного производства с Францией (вакцины "Спутник V". — Прим. ред.) все будет зависеть от одобрения Европейским агентством по лекарствам, которое будет проводиться на основе исключительно научного анализа", — заявил дипломат.

В Европе уже давно начали присматриваться к российскому препарату. Так, ранее интерес к "Спутнику V" проявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она выразила готовность к сотрудничеству, но также упомянула о необходимости прежде получить регистрацию в ЕМА.

Впрочем, Меркель не против посодействовать России в этом.

"Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА", — отмечала глава немецкого правительства.

Она также не стала скрывать симпатии к "Спутнику V", заявив, что "это хорошая вещь".

Напомним, что препарат уже получил одобрение в 11 странах (помимо России): Беларуси, ОАЭ, Аргентине, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

Теперь же на очереди Евросоюз и ВОЗ.